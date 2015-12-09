Волгоград, 9 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Возделывание сельскохозяйственных земель на некоторых территориях Волгоградской области, которая находится в зоне рискованного земледелия, сопряжено с большими трудностями и, зачастую, неудачами. Речь идет, прежде всего, о Заволжье (Ленинский, Старополтавский, Палласовский, Быковский, Среднеахтубинский, Николаевский районы), где аномально засушливые условия наблюдаются постоянно с 2009 года и, по некоторым прогнозам, могут длиться до 2029 года. Гибель посевов в этой зоне достигает от 55% до 90% от общей площади. Поэтому, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 9 декабря, необходимость возрождения в новом качестве системы обводнения на этой территории стоит особенно остро.

usadbaonline.ru Хороший урожай

Между тем, в текущем году аграрии региона собрали порядка 3 млн тонн зерна и 900 тыс. тонн овощей. По оценке экспертов, агропромышленный комплекс Волгоградской области недополучил не менее 1 млн тонн зерна и 120 тыс. тонн масличных культур, что в действующих ценах составляет не менее 10 млрд рублей. Причина тому — засушливые погодные условия в ряде районов Волгоградской области была отмечена почвенная засуха (режим ЧС вводился в 19 районах области — прим. ИА REGNUM), приведшая к гибели посевов сельскохозяйственных культур. Пострадало 380 сельхозтоваропроизводителей с общей площадью гибели более 235 тыс. га. Ущерб по прямым затратам составил свыше 730 млн рублей. Тем не менее, полученного урожая будет достаточно и для внутреннего потребления, и для продажи за пределы региона. А с восстановлением оросительных систем, урожай можно увеличить в разы, отметили в обладминистрации.

В регионе уже разработана стратегия развития полупустынной зоны Волгоградской области. В октябре текущего года на агровыставке «Золотая осень» она получила одобрение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Премьер-министр поручил предусмотреть ее реализацию через федеральные программы. Кроме того, на уровне федерации было поддержано предложение Волгоградской области ввести повышающие коэффициенты на орошение, производство кормовых культур, повышение плодородия почв при оказании несвязанной поддержки. Если раньше, к примеру, при подготовке одного гектара к мелиорации 50% платил собственник, 50% компенсировало государство, то сейчас 70% будет платить федерация, 30% — собственник.

Кроме того, в сфере АПК Волгоградской области будут разработаны предложения по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель в целях их эффективного использования. Эта мера позволит существенно увеличить мощности регионального сельского хозяйства. Такое поручение по итогам послания президента РФ губернатор Волгоградской области профильным ведомствам дал губернатор региона Андрей Бочаров. На сегодня, по данным заслуженного работника сельского хозяйства России Владимира Водянникова, в регионе не обрабатывается более 1 млн га земель.

Также региону предстоит серьезная работа по наращиванию поголовья скота, увеличению объемов производства мяса и молока, переработке и реализации мясного сырья. Уже сегодня база, направленная на решение этих задач, заложена. Речь идет о реализации крупного инвестпроекта в сфере молочного животноводства — строительство фермы в ООО «СП «Донское» Калачевского района на 800 голов, что позволит увеличить производство молока на 6 тыс. тонн. Начата реализация крупного инвестпроекта в сфере птицеводства: ООО «Волгоградский бройлер» — птицеводческий комплекс по производству инкубационного яйца, мяса птицы с полным технологическим циклом вплоть до переработки продукции и ее реализации. Еще один крупный проект — ООО «Волжская агропромышленная компания» по строительству животноводческих комплексов, комбикормового завода и мясоперерабатывающего комплекса.

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Урожай овощей в Волгоградской области вырос более чем на треть

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин отдельно остановился на теме использования сельхозземель. Глава государства предложил изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может их возделывать. Правительству РФ поручено до 1 июня 2016 года подготовить предложения и нормативные документы для принятия уже осенью будущего года закона об изъятии сельхозземель, не используемых по назначению.