Харьков, Украина, 9 декабря, 2015, 10:07 — ИА Регнум. В кондитерском магазине компании «Рошен» в Харькове в ночь на 9 декабря прогремел взрыв. В управлении полиции по Харьковской области сообщили, что пострадавших нет.

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В дежурную часть Киевского отдела полиции сообщение о взрыве в магазине в ТРЦ «Дафи» поступило в 1:37 по местному времени (2:37 мск). В магазине выбиты витрины и входные двери.

Уточняется, что незадолго до взрыва возле магазина видели неизвестного мужчину в желтой куртке с надписью «Украина». Следственно-оперативные действия продолжаются.