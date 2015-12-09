Красногорск, 9 декабря, 2015, 10:30 — ИА Регнум. 94% участников онлайн голосования «за» и «против» шестидневки в подмосковных школах высказались в пользу пятидневной учебной недели. Всего в голосовании приняли участие свыше 50 тысяч жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

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«Один из вопросов был таким — «Считаете ли вы, что именно в вашей школе нужно перейти на пятидневную учебную неделю?». Более 94% ответили на этот вопрос положительно. Большинство учителей (более 78%) утвердительно ответили на этот же вопрос», — заявила министр образования Московской области Марина Захарова.

Всего в голосовании, по данным министерства, приняли участие свыше 50 тысяч жителей Подмосковья.

Как сообщила Захарова, в финальный день голосования свои голоса оставили 50 753 участников. Из проголосовавших 71% имеет в семье одного ребенка, а оставшиеся 29% — два и более детей. Самыми активными в голосовании стали Одинцовский район, Балашиха и Мытищинский район.

Тем временем почти 195 тысяч детей учатся в Подмосковье шесть дней в неделю. Об этом ранее заявила заместитель председателя правительства области Ольга Забралова.

По ее словам, многие дети жалуются на большие нагрузки и нехватку времени, из-за действующей у них шестидневной учебной недели.

Отметим, согласно санитарно-гигиеническим правилам, образовательное учреждение самостоятельно определяет пяти — или шестидневный график работы. Однако, на первой ступени обучения учебная неделя должна быть пятидневной.

Напомним также, что голосование проходило на областном «Школьном портале» с 17 ноября в рамках регионального родительского собрания. Результаты опроса будут направлены во все подмосковные школы для рассмотрения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае этого года Государственная дума РФ отказалась принимать законопроект о пятидневной учебной неделе в школе. Зампред комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова («Единая Россия») подчеркивала, что преимуществом закона «Об образовании в РФ» является расширение прав школ: «Каждая школа имеет право вместе с советами родителей, школьников определиться по продолжительности учебной недели», — напомнила она, а САПИНы допускают шестидневку — кроме как для учеников начальных классов. «Законопроекты являются избыточными». С позицией профильного комитета согласилось большинство парламентариев.

«Госдума не стала вводить обязательную пятидневку в школах»