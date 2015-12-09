Сидней, Австралия, 9 декабря, 2015, 09:53 — ИА Регнум. В доме гражданина Австралии Крейга Стивена Райта, который, по версии ряда СМИ, является автором кибер-валюты bitcoin, прошёл обыск, передаёт телеканал ABC.

116almet.ru Кибер валюта

Обыск провела полиция Сиднея по запросу налоговой службы Австралии. Как сообщается, обыск скорее всего не связан с недавно появившимися в СМИ публикациями о том, что Райт является создателем крипто-валюты bitcoin.

Такая версия была выдвинута ранее в журнале Wired и интернет-блоге Gizmodo. Авторы публикаций предполагают, что Райт — это скрывающийся за псевдонимом Сатоси Накамото создатель bitcoin.

Bitcoin (биткоин) — крипто-валюта, с ходу с 2009 году. Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты происходит обмен на обычные валюты. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические метод.

В разных странах отношение к системе «Биткойн» сильно различается. В ряде стран официально разрешены операции с биткойнами. В России рассматривается законопроект о запрете биткойнов.

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