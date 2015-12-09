Сан-Бернардино, США, 9 декабря, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Калифорнийский стрелок Саид Ризван Фарук, вероятно, ранее планировал совершить террористический акт, передает CNN.

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Один из тех, с кем связался телеканал, заявил, что следствие рассматривает версию о том, что Саид Ризван Фарук и его неизвестный сообщник собирались устроить террористический акт в 2012 и уже выбирали цель, но парочку «спугнули» аресты подозреваемых в терроризме.

Следствие по делу о массовом убийстве в калифорнийском городе Сан-Бернардино, в результате которого погибло 14 человек, по-прежнему пытается установить психологический портрет убийц, а также получали ли они помощь от кого-нибудь в США или из-за границы при подготовке теракта.