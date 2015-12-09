Вашингтон, 9 декабря, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл на своей площадке «Детройт Ред Уингз» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 Б.

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Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин, признанный первой звездой встречи, отметился заброшенной шайбой (13-й в сезоне).

Другой российский легионер «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи, а также реализовал послематчевый штрафной бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:2 Б.