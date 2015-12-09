Новосибирск, 9 декабря, 2015, 09:27 — ИА Регнум. В экономическом плане наступающий 2016 год будет сложнее 2015 года, считает заведующая кафедрой банковского дела экономического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Галина Тарасова. Она считает, что уже весной будущего года стоимость доллара может вырасти до 100 рублей.

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«На сегодняшний день сумма долга частных российских компаний перед западными партнерами составляет 600 млрд долларов, срок ее погашения в 2016 году. При этом золотовалютные резервы России составляют только 360 млрд долларов. Учитывая то, что долги частных компаний взяты под гарантию правительства, в экономическом плане 2016 год будет сложным. Выплаты этих кредитов станут причиной динамичного роста курса валют, возможно, уже весной стоимость доллара вновь достигнет 100 рублей», — заявляет Галина Тарасова.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит ждать роста пенсий работающим пенсионерам и зарплат, а вот инфляция усилится. «Сегодня она составляет около 12%, хотя Центральный банк обещает довести до 6% в 2016 году, но этого не произойдет», — считает Тарасова, подчеркивая при этом, что в 2016 году заканчивается строительство космодрома «Восточный», а это очень большие расходы из бюджета, которые в будущем году должны значительно сократиться. Но, по словам завкафедрой банковского дела экономического факультета, такие вложения окупаются не быстро. При этом, отмечает эксперт, увеличится статья расходов на формирование экономики и инфраструктуры Крыма.

«Что касается Новосибирской области, то, по словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александра Веселкова, госдолг Новосибирской области формируется через размещение облигаций в коммерческих банках, и несмотря на то, что сегодня бюджет дефицитный, к 2017 году доходы и расходы региона сравняются, все потому, что с финансирования уходит Бугринский мост», — отмечает Тарасова.

Новосибирский эксперт подчеркивает, надежда на то, что деньги будут давать западные партнеры, очень слабая. Но есть точка зрения, что средства можно будет получить на Востоке — например, в ОАЭ, в Китае, в банке развития БРИКС.

«Но экономика России понемногу развивается, набирает силу сельское хозяйство. Я искренне считаю, что санкции нам в этом только помогают. Например, на V Банковском форуме, прошедшем в НГУЭУ, представители банков, которые занимаются кредитованием малого бизнеса, приводили примеры довольно успешного бизнеса по производству сыров», — говорит Тарасова.

По ее прогнозу, в 2016 году также продолжится процесс санации банков и отзыва лицензий из-за нарушений лицензионных правил и из-за вывода денег за границу.

«Давать какие-то советы сейчас сложно, как и говорить, достигнет ли кризис своего пика в следующем году. Нужно отслеживать ситуацию, следить за колебаниями курса, нужно следить за ситуацией не только в России, но и на мировых рынках», — резюмирует Галина Тарасова.