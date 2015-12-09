Видео удара по ИГИЛ с подводной лодки опубликовано Минобороны РФ
Москва, 9 декабря, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видеозапись удара 8 декабря крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» с подводной лодки «Ростов-на-Дону» по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
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Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону»
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракет с подводной лодки проекта 636, находящейся в акватории Средиземного моря.
Ранее с помощью ракет «Калибр-ПЛ» удар по позициям боевиков нанесла Каспийская флотилия РФ.