Москва, 9 декабря, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видеозапись удара 8 декабря крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» с подводной лодки «Ростов-на-Дону» по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

arms-expo.ru Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону»

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракет с подводной лодки проекта 636, находящейся в акватории Средиземного моря.

Ранее с помощью ракет «Калибр-ПЛ» удар по позициям боевиков нанесла Каспийская флотилия РФ.