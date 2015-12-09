Екатеринбург, 9 декабря, 2015, 09:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт, следовавший из Бангкока в Пермь. Об этом сообщают пассажиры рейсов.

yavix.ru Аэропорт Кольцово. Екатеринбург

По информации портала E1.ru, самолёт прибыл в Екатеринбург вечером 8 декабря. Уже через два с половиной часа он улетел в Пермь.

Отметим, этот случай не единственный. Как сообщает Ura.Ru, летевший из Москвы самолёт одной из авиакомпаний из-за непогоды вместо Нижневартовска приземлился в Сургуте.

Кроме того, снегопад привёл к задержке рейсов из Турции и Финляндии.