Москва, 9 декабря, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Котировки на нефть марки Brent, к которой частично привязана цена российской марки Urals, превысили отметку в $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов 9 декабря.

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По состоянию на 9:01 мск стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures Europe выросла на 0,294% до отметки $40,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в январе в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX к этому времени составили $38,25 за баррель, они прибавили 1,569%.

Днем ранее фьючерсы на североморскую нефть марки Brent впервые за шесть лет упали в цене ниже $40 за баррель. К 16:50 мск 8 декабря нефть Brent подешевела до $39,97 за баррель — столько черное золото стоило в феврале 2009 года. Техасская легкая нефть марки WTI торговалась на уровне $36,8 за баррель.