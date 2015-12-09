Киев, 9 декабря, 2015, 08:49 — ИА Регнум. 8 декабря вице-президент США Джо Байден выступил перед Верховной радой Украины. Пообещав безоговорочную поддержку в борьбе с «российской агрессией», Байден при этом предъявил ряд жестких требований — принять законы, необходимые для выполнения Минских соглашений и начать эффективную борьбу с «раковой опухолью коррупции», пишет «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

Так, речь Джозефа Байдена с трибуны Верховной рады четко делилась на несколько частей.

Первая была посвящена Майдану, «революции достоинства», памяти «небесной сотни» и другим волнующим аудиторию символическим моментам.

Во второй части вице-президент говорил уже о сегодняшнем дне и в значительной степени о России. В отношении нее Байден был настроен максимально жестко — он обвинил Москву в «агрессии против Украины», в засылке в Донбасс «бандитов», в попытках дестабилизировать украинское государство и разрушить украинскую экономику. Человек номер два в администрации Барака Обамы пообещал, что США никогда не признают «аннексию Крыма», после чего зал встал и устроил гостю овацию.

Вслед за этим, однако, Байден перешел к менее приятной для собравшихся части своей речи. Он фактически огласил «домашнее задание», выполнения которого от Киева ждут в Вашингтоне.

Среди необходимых, с точки зрения американской администрации, мер было упомянуто внесение изменений в конституцию Украины в части децентрализации, а также принятие законов, требующихся для реализации Минских соглашений, — об амнистии тех, кто не совершил тяжких преступлений (в ходе конфликта в Донбассе), и о местных выборах в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Тот факт, что вице-президент США публично обнародовал эти пожелания, свидетельствует: Байден не воспринял аргументы, которые накануне высказывали на встрече с ним украинские собеседники. Например, несколько депутатов Рады, общавшиеся с Байденом, сообщили, что пытались донести до него такую мысль: в нынешних условиях слишком опасно форсировать принятие законов о децентрализации и амнистии, общество к этому не готово, такой шаг может подорвать стабильность в стране, спровоцировав протесты со стороны радикальных сил.

По словам источников издания в Раде, есть и еще одна причина, почему украинские политики не спешат принимать законы, которые позволили бы провести местные выборы на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как считают многие в Киеве, такие выборы могли бы стать сигналом для Запада, что стоящая за «сепаратистами» в Донецке и Луганске Москва успешно реализует свою часть Минских договоренностей и может требовать смягчения антироссийских санкций. Однако после выступления Джозефа Байдена Киеву будет сложнее проводить курс на сознательное затягивание реализации Минских соглашений, считает газета.

Еще одним знаменательным моментом в речи вице-президента США стало то, какое внимание он уделил необходимости борьбы с коррупцией. Несколько раз в течение своего выступления господин Байден назвал ее «раковой опухолью» украинского общества. И не стал скрывать, что, по его мнению, власти страны недостаточно делают для искоренения этого зла.

По словам же источников «Ъ» в Верховной раде, такая постановка акцентов стала неприятной новостью в первую очередь для премьера Арсения Яценюка и его окружения. «После скандального заявления на прошлой неделе одесского губернатора Михаила Саакашвили с коррупцией у нас в стране теперь надолго будут ассоциироваться именно Яценюк и его команда», — сказал депутат Рады, представляющий одну из партий правящей коалиции.