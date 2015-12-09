Москва, 9 декабря, 2015, 08:47 — ИА Регнум. Голландский ПСВ в матче против московского ЦСКА не показал ничего сверхъестественного, создал примерно столько же моментов, сколько и соперник, но при этом допустил меньше ошибок. Об этом заявил постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов.

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«ЦСКА сам упустил победу и подарил её ПСВ, — говорит Бубнов. — Поведя в счёте, «красно-синие» тут же допустили грубую оплошность при выполнении искусственного офсайда (уже далеко не первую в сезоне), и Люк де Йонг восстановил равновесие. Дальше — больше. Никто не держал набегавшего вторым темпом на линию штрафной Дави Проппера. На прощание же за опрометчивый выход из ворот эйндховенцы чуть не наказали Игоря Акинфеева».

По мнению российского специалиста, в концовке матча подопечным Леонида Слуцкого элементарно не хватило сил и концентрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский ФК ЦСКА на выезде уступил голландскому ПСВ в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая 8 декабря в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, московский ЦСКА с четырьмя набранными очками занял последнее место в группе B и выбыл из еврокубков.