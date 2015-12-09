Вашингтон, 9 декабря, 2015, 08:41 — ИА Регнум. США и Япония 8 декабря провели второе успешное испытание противоракеты Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA компании Raytheon, которая разрабатывается совместно двумя странами, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.

i-hls.com Standard Missile-3 (SM-3) Block

Испытания проходили у побережья Южной Калифорнии, недалеко от Малибу, где разработчикам удалось впервые проверить системы наведения и управления ракеты. В рамках данного теста была запущена всего одна ракета, также не предусматривалось наличие целей — ракета наводилась на звезду, как заявил источник, знакомый с испытаниями.

В Агентстве заявили, что проведут анализ телеметрических и других данных для оценки эффективности ракеты.

Данная ракета разрабатывается компанией Raytheon при совместном финансировании США и Японии и является вариантом ракет SM-3, устанавливаемых на американских эсминцах «Эйджис» и японских — «Конго». Согласно данным Агентства противоракетной обороны, США потратили более $2 млрд на разработку ракеты, а Япония — $1 млрд.