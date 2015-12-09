Москва, 9 декабря, 2015, 08:29 — ИА Регнум. Сахарный диабет распространяется в мире, как эпидемия, ежегодно унося жизни 6 миллионов человек. Инфаркты, инсульты, нефропатии, гангрена — лишь часть осложнений сахарного диабета. В условиях российского недофинансирования государственной медицины профилактика этой болезни выходит на первый план.

Максимов Василий Максимович. Больной муж

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Сахарный диабет — заболевание, имеющее грозные последствия для жизни пациента и его близких. И хотя ежегодно ученые изобретают все более совершенные виды инсулина, остановить болезнь и вновь сделать человека здоровым пока никому не удалось.

Так, при сочетании сахарного диабета с туберкулезом течение болезни особенно тяжело. Для таких пациентов выделяют специализированные палаты и курс лечения. Частота сосудистых поражений головного мозга и нижних конечностей при сахарном диабете в 5 раз выше, чем без этого заболевания.

С 25 по 27 ноября 2015 года в Москве — в новом детском корпусе Эндокринологического научного центра института детской эндокринологии МЗ РФ прошел Второй международный конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции». Одна из важнейших тем, обсуждавшихся на конгрессе, — синдром диабетической стопы, возможности его предотвращения и лечения.

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Все статьи автора: Алиса Агранат