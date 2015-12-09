Москва, 9 декабря, 2015, 08:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что декабрьский раунд переговоров по сирийскому урегулированию пройдет в Нью-Йорке. Ранее о готовящейся встрече заявлял генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который ожидает, что третий раунд переговоров начнется 18 декабря.

Рихтер Эдуард. Шахерезада

Напомним, что в середине ноября в Вене состоялся второй раунд «венской группы» по Сирии. Участие в переговорах приняли представители России, США, ООН, Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, а также представители ЕС, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Там было принято решение, что переговоры правительства страны и оппозиции должны начаться не позже 1 января 2016 года, а в течение 18 месяцев в Сирии обязан пройти референдум по новой конституции. Какой-никакой итог, хотя практическая реализация принятых решений в обозначенные сроки вызывает большие сомнения.

Хотя бы потому, что, как пишет германский журнал Spiegel, по раскладу сил на данном этапе «надежд на преодоление сирийского конфликта практически нет».

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Все статьи автора: Станислав Тарасов