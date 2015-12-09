Москва, 9 декабря, 2015, 08:13 — ИА Регнум. Со стороны может показаться, что мировая экономика находится на пороге новой Великой депрессии, но это впечатление обманчиво. Поскольку планета уже длительное время живет в условиях тотальной депрессии.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продолжает нефтяное ралли, несмотря на то, что само объединение давно превратилось в рыхлую субстанцию, где все решает право сильного и закулисные договоренности.

Саудовская Аравия находится в замешательстве — нефтедобыча в России приближается к отметке в 11 млн баррелей в сутки. По данным Минэнерго РФ, в 2015 году суммарная добыча нефти в стране составит 533 млн тонн, что превысит прошлогодний показатель. Речь идет о цифрах, которые превосходят даже советские показатели нефтедобычи.

Причины для тревоги отсутствуют. По данным экспертов, себестоимость добычи «Роснефти» составляет $2,80. Ее диапазон в среднем по стране колеблется от $3 до $15. Так что даже цена в $20 за баррель не является критичной для Москвы.

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Все статьи автора: Саркис Цатурян