Амстердам, 9 декабря, 2015, 08:03 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде уступил голландскому ПСВ в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая 8 декабря в Эйндховене, завершилась со счетом 2:1.

Кобыща В. pfc-cska.com Мини-сбор ЦСКА в Нидерландах

Подопечные Леонида Слуцкого сумели выйти вперёд на 76-й минуте, когда Сергей Игнашевич реализовал пенальти. Тем не менее, 2 минуты спустя голландский клуб отыгрался — мяч в ворота красно-синих отправил Люк де Йонг. А за 5 минут до конца основного времени победный гол забил Дэви Проппер.

Таким образом, московский ЦСКА с четырьмя набранными очками занял последнее место в группе B и выбыл из еврокубков. В Лигу Европы отправляется английский «Манчестер Юнайтед».

В плей-офф Лиги чемпионов вышли немецкий «Вольфсбург» и голландский ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

ПСВ (Нидерланды) — ЦСКА (Россия) — 2:1.

«Вольфсбург» (Германия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) 3:2.