Вашингтон, 9 декабря, 2015, 07:49 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама никогда не собирался из-за Украины разжигать военный конфликт с Россией, пишет Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

Так, глава Белого дома на одном из заседаний провел параллель с возможным вторжением Вашингтона в соседние страны.

«Если бы я захотел вторгнуться в Канаду или Мексику, никто не смог бы ничего особого с этим поделать», — говорит Обама.

То же самое, по мнению президента США, касается и в отношении России, которая присоединила украинский Крым.

При этом глава Белого дома считает необходимым «заставить Москву заплатить» за допущенное, на его взгляд, «нарушение международных норм».

В статье отмечается, что военное разрешение конфликта было бы для Вашингтона безуспешным, а вот в эскалации санкций власти США могли бы победить, если бы Бараку Обаме удалось удержать на своей стороне страны ЕС.