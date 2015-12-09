Бразилиа, 9 декабря, 2015, 07:42 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии принял решение 8 декабря приостановить работу специального комитета, который должен рассмотреть запрос об импичменте президента Дилмы Руссефф ввиду допущенных при его создании нарушений, сообщает Figaro.

cumhuriyet.com Акция в поддержку импичмента президента Дилмы Руссефф в Бразилии

Благодаря данной мере, инициированной по просьбе Коммунистической партии Бразилии, процедура импичмента против Руссефф будет приостановлена до 16 декабря, когда суд соберется на пленарное заседание для изучения обоснованности процедуры.

Дилма Руссефф подозревается в фальсификации финансовых показателей за 2014 год, которые были совершены для победы на выборах в 2015 году.