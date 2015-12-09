Лондон, 9 декабря, 2015, 07:19 — ИА Регнум. Тайсон Фьюри — чемпион мира по трем версиям (IBF, WBO и WBA) в супертяжелом весе — лишен титула по версии Международной боксерской федерации (IBF), отобранного у Владимира Кличко в ноябре. Причиной стал отказ британца от поединка с обязательным претендентом на титул IBF Вячеславом Глазковым (Украина), передает BBC.

trazim.com Тайсон Фьюри и Кличко Владимир

Фьюри должен был согласиться на встречу с Глазковым, но вместо этого он планирует провести повторный бой с Кличко. Представители Фьюри заявили, что подадут апелляцию на решение IBF.

Британец одержал победу над Кличко 29 ноября в Дюссельдорфе (Германия).

На счету Фьюри — 25 побед, у Глазкова — 21 победа и одна ничья.