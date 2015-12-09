Вашингтон, 9 декабря, 2015, 04:58 — ИА Регнум. Высказывания претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в адрес мусульман лишают его права на участие в президентских выборах, заявил 8 декабря официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

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По его словам, комментарии политика были «оскорбительными и ядовитыми» и годятся только для «свалки истории». Представитель Белого дома призвал Республиканскую партию лишить Дональда Трампа возможности баллотироваться на пост главы государства, передаёт агентство Reuters.

Напомним, что накануне заместитель советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс заявил, что высказывания Дональда Трампа «полностью противоречат американским ценностям», и напомнил, что Конституцией США гарантирована свобода вероисповедания.

Кроме того, Родс отметил, что нелицеприятные высказывания претендента на президентское кресло в адрес мусульман идут вразрез с интересами национальной безопасности, так как, по его словам, террористическая группировка «Исламское государство» пытается заставить США бороться с исламом.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 7 декабря призвал закрыть въезд в Соединённые Штаты для мусульман. В заявлении, которое распространила пресс-служба политика, утверждалось со ссылкой на результаты неких опросов, что «значительная часть» мусульманского населения США «испытывает ненависть к американцам».

При этом половина опрошенных, как было заявлено, уверены, что мусульмане в США должны жить по законам шариата. Всё это, по мнению Дональда Трампа, создаёт потенциальную угрозу новых террористических атак в стране.