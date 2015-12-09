Вашингтон, 9 декабря, 2015, 04:17 — ИА Регнум. Организаторы стрельбы в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния Саид Ризуан Фарук и Ташфин Малик перед совершением атаки контактировали с экстремистами из других регионов США, а возможно, и с радикалами из других стран, сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники.

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Так, по сведениям агентства Reuters, следствие установило, что участники стрельбы в Сан-Бернардино имели контакты с лицами из Лос-Анджелеса (штат Калифорния), либо его пригородов.

В свою очередь, американский телеканал MSNBC сообщает, что Фарук и Малик контактировали с экстремистами в Сан-Диего (штат Калифорния) и на Среднем Западе США.

Также американские правоохранители не исключают, что калифорнийские террористы могли иметь контакты с людьми, придерживающимися радикальных взглядов, из других стран, в том числе из Европы.

Уточняется, что все эти данные получены из электронной переписки Фарук и Малик с разными лицами за последний год, которая в настоящее время продолжает изучаться спецслужбами.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря вооружённые люди ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыли огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.

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