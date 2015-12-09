Кемерово, 9 декабря, 2015, 03:52 — ИА Регнум. Трое горняков оказались под завалами в результате обрушения горной массы на угольном разрезе «Черниговский» в Кемеровской области. Об этом 9 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

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«В результате обрушения, произошедшего 9 декабря, засыпало два экскаватора и один бульдозер. Идут поисково-спасательные работы трёх горняков», — проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что в связи с ЧП сформирован областной поисково-спасательный штаб, который возглавил губернатор Аман Тулеев.

В управлении МЧС России по Кемеровской области уточняют, что обрушение произошло около 22:25 8 декабря по московскому времени. В поисковой операции задействованы 77 человек и 20 единиц техники.