Каракас, 9 декабря, 2015, 03:07 — ИА Регнум. Оппозиционный Блок демократического единства в Венесуэле, по итогам подсчёта всех голосов избирателей на выборах в Национальную ассамблею, получает 109 из 167 мест в парламенте.

Поддерживающая президента Единая социалистическая партия Венесуэлы получает 55 мандатов, а ещё три места достаются депутатам, прошедшим по квоте для коренных народов страны, которые также составляют оппозицию действующему президенту Николасу Мадуро.

Таким образом, оппозиция будет иметь 112 мест в новом составе Национальной ассамблеи Венесуэлы и, в соответствии с законодательством страны, будет иметь возможность выражать недоверие правительству и вице-президенту, запускать процедуру импичмента президента, инициировать проведение референдумов и внесение изменений в конституцию.

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