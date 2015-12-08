Лондон, 9 декабря, 2015, 02:45 — ИА Регнум. В Великобритании предъявлены официальные обвинения четырём мужчинам, которые были задержаны 2 декабря в Лутоне по подозрению в причастности к террористической деятельности, передаёт Associated Press.

Matt Brown Здание Скотланд-Ярда. Лондон

Как говорится в заявлении Скотланд-Ярда, арестованные Мохаммед Аламгир, Зиур Рахман, Юсаф Башир и Раджиб Хан обвиняются в подготовке к совершению террористических актов, а также организации агитации в поддержку группировки «Исламское государство».

Уточняется, что арестованные являются выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Возраст обвиняемых — от 35 до 38 лет. В настоящее время арестованные ожидают суда.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря в городе Лутоне, который расположен в 50 километрах от Лондона, в ходе обысков были задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности. В полиции Великобритании тогда уточнили, что спецоперация не была связана с терактами, произошедшими 13 ноября в Париже.