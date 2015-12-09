Гент, Бельгия, 10 декабря, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Результаты матчей шестого тура в группах E, F, G и H, сыгранных 9 декабря. (В скобках указано итоговое место команды в группе, 1 и 2 места проходят в плей-офф Лиги Чемпионов, 3 место играет весной в Лиге Европы, 4 место заканчивает выступления в еврокубках 2015−2016).

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Группа E

«Байер» (3) «Барселона» (1) 1:1

«Рома» (2) — БАТЭ (4) 0:0

Группа F

«Динамо» Загреб (4) — «Бавария» (1) 0:2

«Олимпиакос» (3) — «Арсенал» (2) 0:3

Группа G

«Динамо» Киев (2) — «Маккаби» Тель-Авив (4) 1:0

«Челси» (1) — «Порту» (3) 2:0

Группа H

«Валенсия» (3) — «Лион» (4) 0:2

«Гент» (2) — «Зенит» (1) 2:1

Результаты матчей в группах A, B, C и D, сыгранных 8 декабря.

Группа A

ПСЖ (2) — «Шахтёр» (3) 2:0

«Реал» (1) — «Мальмё» (4) 8:0

Группа B

«Вольфсбург» (1) — «Манчестер Юнайтед» (3) 3:2

ПСВ (2) — ЦСКА (4) 2:1

Группа C

«Галатасарай» (3) — «Астана» (4) 1:1

«Бенфика» (2) — «Атлетико» (1) 1:2

Группа D

«Манчестер Сити» (1) — «Боруссия Мёнхенгладбах» (4) 4:2

«Севилья» (3) — «Юветнтус» (2) 1:0

Таким образом, в одной восьмой Лиги Чемпионов весной сыграют следующие команды:

«Реал» (Мадрид, Испания)

ПСЖ (Франция)

«Вольфсбург» (Германия)

ПСВ (Голландия)

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Ювентус» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания)

«Рома» (Италия)

«Бавария» (Германия)

«Арсенал» (Англия)

«Челси» (Англия)

«Динамо» (Киев, Украина)

«Зенит» (Россия)

«Гент» (Бельгия)



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 14 декабря в швейцарском Ньоне

В одной шестнадцатой Лиги Европы примут участие следующие команды, принимавшие участие в групповом этапе Лиги Чемпионов: