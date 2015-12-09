«Зенит» проиграл в Генте, но вышел в плей-офф с первого места
Гент, Бельгия, 10 декабря, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Результаты матчей шестого тура в группах E, F, G и H, сыгранных 9 декабря. (В скобках указано итоговое место команды в группе, 1 и 2 места проходят в плей-офф Лиги Чемпионов, 3 место играет весной в Лиге Европы, 4 место заканчивает выступления в еврокубках 2015−2016).
Группа E
«Байер» (3) «Барселона» (1) 1:1
«Рома» (2) — БАТЭ (4) 0:0
Группа F
«Динамо» Загреб (4) — «Бавария» (1) 0:2
«Олимпиакос» (3) — «Арсенал» (2) 0:3
Группа G
«Динамо» Киев (2) — «Маккаби» Тель-Авив (4) 1:0
«Челси» (1) — «Порту» (3) 2:0
Группа H
«Валенсия» (3) — «Лион» (4) 0:2
«Гент» (2) — «Зенит» (1) 2:1
Результаты матчей в группах A, B, C и D, сыгранных 8 декабря.
Группа A
ПСЖ (2) — «Шахтёр» (3) 2:0
«Реал» (1) — «Мальмё» (4) 8:0
Группа B
«Вольфсбург» (1) — «Манчестер Юнайтед» (3) 3:2
ПСВ (2) — ЦСКА (4) 2:1
Группа C
«Галатасарай» (3) — «Астана» (4) 1:1
«Бенфика» (2) — «Атлетико» (1) 1:2
Группа D
«Манчестер Сити» (1) — «Боруссия Мёнхенгладбах» (4) 4:2
«Севилья» (3) — «Юветнтус» (2) 1:0
Таким образом, в одной восьмой Лиги Чемпионов весной сыграют следующие команды:
- «Реал» (Мадрид, Испания)
- ПСЖ (Франция)
- «Вольфсбург» (Германия)
- ПСВ (Голландия)
- «Атлетико» (Мадрид, Испания)
- «Бенфика» (Португалия)
- «Ювентус» (Италия)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Барселона» (Испания)
- «Рома» (Италия)
- «Бавария» (Германия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Челси» (Англия)
- «Динамо» (Киев, Украина)
- «Зенит» (Россия)
- «Гент» (Бельгия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 14 декабря в швейцарском Ньоне
В одной шестнадцатой Лиги Европы примут участие следующие команды, принимавшие участие в групповом этапе Лиги Чемпионов:
- «Шатёр» (Украина)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Галатасарай» (Турция)
- «Севилья» (Испания)
- «Байер» (Леверкузен, Германия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Порту» (Португалия)
- «Валенсия» (Испания)