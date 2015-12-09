Гент, Бельгия, 10 декабря, 2015, 01:11 — ИА Регнум. Результаты матчей шестого тура в группах E, F, G и H, сыгранных 9 декабря. (В скобках указано итоговое место команды в группе, 1 и 2 места проходят в плей-офф Лиги Чемпионов, 3 место играет весной в Лиге Европы, 4 место заканчивает выступления в еврокубках 2015−2016).

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Футбол

Группа E

«Байер» (3) «Барселона» (1) 1:1

«Рома» (2) — БАТЭ (4) 0:0

Группа F

«Динамо» Загреб (4) — «Бавария» (1) 0:2

«Олимпиакос» (3) — «Арсенал» (2) 0:3

Группа G

«Динамо» Киев (2) — «Маккаби» Тель-Авив (4) 1:0

«Челси» (1) — «Порту» (3) 2:0

Группа H

«Валенсия» (3) — «Лион» (4) 0:2

«Гент» (2) — «Зенит» (1) 2:1

Результаты матчей в группах A, B, C и D, сыгранных 8 декабря.

Группа A

ПСЖ (2) — «Шахтёр» (3) 2:0

«Реал» (1) — «Мальмё» (4) 8:0

Группа B

«Вольфсбург» (1) — «Манчестер Юнайтед» (3) 3:2

ПСВ (2) — ЦСКА (4) 2:1

Группа C

«Галатасарай» (3) — «Астана» (4) 1:1

«Бенфика» (2) — «Атлетико» (1) 1:2

Группа D

«Манчестер Сити» (1) — «Боруссия Мёнхенгладбах» (4) 4:2

«Севилья» (3) — «Юветнтус» (2) 1:0

Таким образом, в одной восьмой Лиги Чемпионов весной сыграют следующие команды:

  • «Реал» (Мадрид, Испания)
  • ПСЖ (Франция)
  • «Вольфсбург» (Германия)
  • ПСВ (Голландия)
  • «Атлетико» (Мадрид, Испания)
  • «Бенфика» (Португалия)
  • «Ювентус» (Италия)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Барселона» (Испания)
  • «Рома» (Италия)
  • «Бавария» (Германия)
  • «Арсенал» (Англия)
  • «Челси» (Англия)
  • «Динамо» (Киев, Украина)
  • «Зенит» (Россия)
  • «Гент» (Бельгия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 14 декабря в швейцарском Ньоне

В одной шестнадцатой Лиги Европы примут участие следующие команды, принимавшие участие в групповом этапе Лиги Чемпионов:

  • «Шатёр» (Украина)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Галатасарай» (Турция)
  • «Севилья» (Испания)
  • «Байер» (Леверкузен, Германия)
  • «Олимпиакос» (Греция)
  • «Порту» (Португалия)
  • «Валенсия» (Испания)