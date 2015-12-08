Москва, 9 декабря, 2015, 02:06 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ), сняв запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью, в очередной раз продемонстрировал, что является проводником интересов Вашингтона, считает глава комитета Госдумы по иностранным делам Алексей Пушков.

wikia.com Дракон

«МВФ изменил свои правила под Украину. И вновь доказал, если кто забыл, что это прежде всего политическая организация, проводящая интересы США», — написал Пушков 9 декабря в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, Совет директоров МВФ 8 декабря утвердил новые правила, отменяющие запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью.

Новые правила МВФ предполагают, в частности, что фонд сможет продолжить реализацию своей программы финансирования Украины даже в том случае, если Киев не погасит свой долг перед Москвой в размере 3 млрд долларов в отведённый соглашением срок — до 21 декабря 2015 года.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал данное решение «поспешным и предвзятым» и высказал мнение, что изменение политики фонда проводится «исключительно в ущерб России», а также с целью «легализовать возможность Киева не платить по долгам».

Читайте подробнее: Новые правила МВФ позволят кредитовать Украину при непогашении долга России