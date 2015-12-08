Вашингтон, 9 декабря, 2015, 01:57 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 8 декабря одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение правил безвизового въезда на территорию страны, передаёт агентство Reuters.

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За принятие законопроекта проголосовали 407 членов нижней палаты и лишь 19 высказались против.

Новые правила коснутся граждан 38 государств, с которыми у Соединённых Штатов заключены соглашения о безвизовом режиме.

Президент США Барак Обама, выступая 7 декабря с обращением к нации, посвящённом угрозе терроризма и вопросам безопасности, сообщил, что дал поручение ведомствам пересмотреть программу безвизового режима, в рамках которой террористка, участвовавшая в атаке в Сан-Бернардино, прибыла в страну.

Как передавало ИА REGNUM, после террористических атак в Париже 13 ноября в США также получил одобрение законопроект об ужесточении правил приёма беженцев из Сирии и Ирака.