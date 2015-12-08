Вашингтон, 9 декабря, 2015, 00:59 — ИА Регнум. В Вашингтоне проверяют информацию ранее обнародованную в СМИ информацию о проведении Ираном в ноябре пробного запуска баллистической ракеты. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге 8 декабря, передаёт агентство Reuters.

Зажигалка

По его словам, в случае если эти данные будут подтверждены Соединёнными Штатами, будут приняты соответствующие меры. Кирби отметил, что в настоящее время ведётся «серьёзный разбор этой информации», однако сообщать какие-либо подробности он не уполномочен.

Напомним, американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в Иране, по данным западной разведки, 21 ноября был проведён пробный запуск баллистической ракеты средней дальности.

Уточнялось, что запуск состоялся на ракетном полигоне возле портового города Чабахаре на юго-востоке Ирана.

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