Вашингтон, 9 декабря, 2015, 00:43 — ИА Регнум. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила, отменяющие запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью, сообщил 8 декабря официальный представитель фонда Джерри Райс.

По его словам, в ближайшие дни МВФ обнародует подробности о масштабах и обосновании изменения политики.

Представители российской дирекции МВФ сообщили, что российская сторона голосовала против поправок. Изменение правил фонда уже прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов, назвав данное решение «поспешным и предвзятым». Он также высказал мнение, что изменение политики фонда проводится «исключительно в ущерб России», а также с целью «легализовать возможность Киева не платить по долгам».

Новые правила МВФ предполагают, в частности, что фонд сможет продолжить реализацию своей программы финансирования Украины даже в том случае, если Киев не погасит свой долг перед Москвой в размере 3 млрд долларов в определённый в соглашении срок — до 21 декабря 2015 года.

8 декабря министр финансов Украины Наталья Яресько подтвердила готовность Киева не платить по долгам перед Россией. При этом в качестве одного из аргументов она отметила, что украинские власти испытывают «сильное давление со стороны народа, который выступает против возвращения этого долга».

Ранее, в ноябре, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина не пойдёт на реструктуризацию своего долга перед Россией на условиях, отличных от тех, которые были согласованы с другими кредиторами Киева. «Очень хочу нашим соседям и государству-агрессору объяснить: мы 3 млрд долларов платить не будем», — заявил украинский премьер.

Напомним, что президент России Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг на «лучших условиях, чем просил МФВ», предложив Киеву выплачивать по одному миллиарду в течение ближайших трёх лет.

Тем временем, перспективы продолжения программы кредитования Киева со стороны МВФ остаются неопределёнными. 3 декабря представитель МВФ на Украине Жером Ваше заявил в интервью украинским СМИ, что фонд видит определённые риски в продолжении сотрудничества с Киевом, связанные, в частности, с тем, что на Украине может быть принят бюджет, который не соответствует целям программы МВФ и в котором будет заложена политика, которую фонд не поддерживает.

Вице-президент США Джозеф Байден во время визита в Киев 8 декабря заявил, что «на Украине должен быть бюджет, который будет совпадать с обязательствами перед МВФ».

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