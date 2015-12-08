Москва, 8 декабря, 2015, 23:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра спорта Виталия Мутко с днем рождения. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сегодня Мутко исполнилось 57 лет. Путин поздравил Мутко с днем рождения и подарил ему русско-английский разговорник.

«Поскольку Виталий Леонтьевич у нас занимается не только нашей деятельностью и не только наш футбол уже возглавляет, но и по международной линии активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении», — сказал Путин.

Подарок президента намекает на не слишком хороший уровень владения английским языком у министра спорта. С этим связано несколько забавных историй.

Впервые английский язык министра спорта взбудоражил российский интернет 2 декабря 2010 года, когда Мутко на заседании Исполкома ФИФА в Цюрихе впервые в своей жизни прочитал с трибуны речь на английском языке. Произношение Мутко сильно страдало. Однако это не помешало России получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Фраза Мутко «Лец ми спик фром май харт ин инглиш» стала крылатой.

Затем Мутко ещё несколько раз был вынужден публично читать тексты на английском языке, выступая на различных международных совещаниях в области спорта. Каждый раз он это делал с сильным акцентом.

Общаясь с западными журналистами Мутко нередко использует смесь русского и английского языка, что также вызывает смех у интернет-аудитории.

Выступления министра спорта РФ на английском языке стали предметом интернет-творчества. В частности, его выступление на Исполкоме ФИФА было скомпилировано и наложено на музыку. В итоге получилась своего рода песня. Ролик набрал 1,3 млн просмотров на YouTube.

16 ноября этого года Мутко, покидая пресс-конференцию, посвящённую допинговому скандалу в российской лёгкой атлетике, отказался ответить на несколько вопросов на английском языке.

«Speak english a little», — отметил министр. «Я как только скажу speak english, потом песни в YouTube», — пояснил он.