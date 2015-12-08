Санкт-Петербург, 8 декабря, 2015, 22:45 — ИА Регнум. Государственный Гидрологический институт (ГГИ) завершит экспертизу по определению границ Кондакопшинского болота на месте строительства города-спутника «Южный» на юге Санкт-Петербурга до конца 2016 года, сообщили сегодня, 8 декабря, ИА REGNUM в пресс-службе компании «Старт Девелопмент», реализующей проект.

startdevelop.com Город-спутник «Южный» (проект)

Проблема определения границ и сохранения этого экологически ценного болота сдерживает воплощение амбициозного градостроительного проекта.

Компания «Старт Девелопмент» представила предварительные итоги исследования границ Кондакопшинского болота и проект обводнения рек Кузьминки и Поповки, а также питания царскосельских прудов.

«Эти два исследования должны разрешить самые спорные моменты в реализации проекта города-спутника «Южный»: наличие на его территории Кондакопшинского болота и влияния застройки на питание рек, протекающих в Пушкинском районе, и наполнение царскосельских прудов», — отметили в пресс-службе «Старт Девелопмент».

Ранее сообщалось, что исследование должно завершиться в декабре 2015 года. Но в компании «Старт Девелопмент» подчеркнули, что очередная экспертиза ГГИ проводится с целью «поставить жирную точку в вопросе» с Кондакопшинским болотом и «прекратить спекуляции по данному вопросу».

В декабре 2015 года ГГИ завершил определение границ залегания торфа, но указал, что для внесения Кондакопшинского болота в реестр водных объектов этих данных недостаточно. «Для этого Федеральное агентство по водным ресурсам требует определить параметры водного режима (наполняемость в течение минимум одного года, характер питания, наличие и параметры роста торфа и т.д.). Без учета этих параметров водными объектами потребуется признать огромные территории, в том числе осушенных торфяников», — отметили в девелоперской компании.

Поэтому ГГИ продолжит определение параметров водного режима — сроки исследования продлили до конца 2016 года. «Мы сами заинтересованы в том, чтобы довести эту работу до конца. После того, как границы предполагаемого водного объекта Кондакопшинское болото будут определены, компания сможет запустить процедуру его передачи государству», — подчеркнул гендиректор компании «Старт Девелопмент» Сергей Хромов.

Напомним, что в Петербурге уже начата реализация проекта по созданию города-спутника «Южный» в Пушкинском районе Петербурга, приняты необходимые изменения в Генеральный план. В связи с отсутствием Кондакопшинского болота в Государственном водном реестре значительная часть территории болота в Генплане определена под жилую и общественно-деловую застройку, а также размещение городской магистрали.

Отметим, что проект вызывал неоднократные нарекания со стороны местных жителей. В частности, горожане и экологи опасаются за сохранность Кондакопшинского болота, где берут начало реки, питающие системы государственного музея-заповедника «Царское Село». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в октябре 2015 года обратился в Минприроды с просьбой внести болото в водный реестр, чтобы не допустить его застройку.

В свою очередь, представители девелоперской компании выразили уверенность в том, что город-спутник не только не навредит царскосельским прудам, но и нормализует экологическую обстановку в районе. «Проблема водоснабжения прудов царскосельских парков может быть решена за счет строительства города-спутника «Южный». Благодаря увеличению поверхностного стока и его регулированию с помощью очистных сооружений объем меженного стока в Кузьминку вырастет больше чем в три раза», — заявила представитель исследовательской группы Людмила Ефремова.

Город-спутник «Южный» считается одним из крупнейших инвестиционных проектов Петербурга. Компания «Старт-девелопмент» намерена возвести жилье на 134 тыс. человек. Город-спутник будет построен на территории площадью около 2 тыс. га. Срок реализации проекта — 15 лет. В городе планируется возвести 27 школ, 8 детских садов, 10 спортивно-досуговых центров, и 12 медицинских центров. Общий объем инвестиций оценивается в 176 млрд рублей.