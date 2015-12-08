Эль-Кувейт, 8 декабря, 2015, 21:45 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» впервые участвует в Международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defense & Aerospace 2015, которая проходит в Эль-Кувейте с 8 по 10 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

roe.ru Международная выставка вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2015 в Эль-Кувейте

Государства Персидского залива проявляют интерес к российской сухопутной и авиационной технике, средствам ПВО. «Рособоронэкспорт» также предлагает партнерам военно-морскую технику: патрульные катера, фрегаты, береговые ракетные комплексы.

Ожидается повышенный интерес к модернизированному танку Т-90МС, тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, защищенным автомобилям семейства «Тайфун-К», противотанковым ракетным комплексам «Корнет-ЭМ», истребителям Су-35 и МиГ-29М/М2, боевым вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ и Ми-35М, транспортным вертолетам типа Ми-17 и Ми-26Т2, учебно-боевым самолетам Як-130, военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А, а также средствам ПВО различных классов, в том числе к системам дальнего радиуса действия «Антей-2500» и С-400, а также к зенитно-ракетным комплексам средней дальности «Бук-М2Э», зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-1» и переносному зенитно-ракетному комплексу «Игла-С».

На выставке Gulf Defense & Aerospace будут проходить переговоры с представителями вооруженных сил стран Ближнего Востока и других регионов.

«Рособоронэкспорт» нацелен на интенсификацию сотрудничества со странами Персидского залива, которые заинтересованы в укреплении своих вооруженных сил. Россия заслуженно пользуется авторитетом надежного и независимого партнера, а российское оружие на практике доказало свою эффективность и надежность в сложных боевых и климатических условиях. Участие в выставке в Кувейте — наш очередной шаг по укреплению позиций в регионе», — заявил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский, который возглавляет российскую делегацию на выставке.

Напомним, в течение последнего года наблюдается стойкий интерес к российскому вооружению со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Появлялись различные слухи о возможном подписании многомиллиардных контрактов, однако они пока не подтвердились. Некоторое удивление может вызвать интерес к российскому оружию в условиях противостояния в Сирии, в котором большая часть стран Ближнего Востока поддерживает свержение Асада, и оказывает военную помощь сирийской оппозиции, а возможно и ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Такое же удивление может вызывать и готовность России продавать этим странам вооружение.