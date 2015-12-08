Санкт-Петербург, 8 декабря, 2015, 21:40 — ИА Регнум. Обьем перевозок по Северному морскому пути (СМП) за 11 месяцев 2015 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 млн тонн грузов. Как сообщает сегодня, 8 декабря, ИАА «ПортНьюс», об этом заявил заместитель руководителя Росморречфлота Юрий Костин в ходе международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

NASA Goddard Space Flight Center Арктический морской лед

По его словам, при этом наблюдается снижение объемов транзитных перевозок по СМП. Так, в 2015 году объем транзитных перевозок составил 39 тыс. тонн против 274 тыс. тонн в 2014 году и 1, 18 млн тонн в 2013 году.

Костин также рассказал, что по состоянию на 4 декабря 2015 года было выдано 697 разрешений на проход по трассам Севморпути, в том числе 124 разрешения судам под иностранным флагом.

Напомним, что накануне вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Северный морской путь необходимо сделать «круглогодичным и всесезонным». «Для этого у нас есть все технологические возможности», — подчеркнул Рогозин. «Комплексное развитие СМП позволит обеспечить безопасную транспортировку собственных и партнерских грузов вне зависимости от внешнеполитической обстановки», — отметил вице-премьер

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко во время своего недавнего визита в Мурманск заявил о том, что причинами сокращения транзита по Севморпути стали санкции и общеполитическая ситуация. При этом, как отметил Кириенко, выручка одного из предприятий Госкорпорации — ФГУП «Росатомфлот» (управляет ледокольным флотом РФ) в несколько раз превысила показатели предыдущего года. Также, по его словам, растет и объём заказов.

Отметим, что на сегодняшний день эксперты скептически оценивают перспективы транзитных грузоперевозок по СМП. Северная трасса действительно короче привычных маршрутов для доставки грузов из Азии в Европу. Однако условия для перевозчиков в Арктике благоприятными назвать нельзя: тяжёлые погодные условия и отсутствие необходимой инфраструктуры затрудняют погрузку и выгрузку судов. Кроме того, на сегодня отсутствует международная нормативная база, которая бы позволила иностранным грузовладельцам и транспортным компаниям планировать свое участие в «освоении» СМП. Чтобы сделать арктическую трассу привлекательной для транзита, Севморпути необходим статус международного транспортного коридора, убеждена советник по вопросам транспортной политики постоянного представительства РФ в Европейском союзе Юлия Зворыкина. «Если не будет соответствующего международного соглашения, то, к сожалению, привлечь иностранные грузы будет затруднительно», — отмечала ранее Зворыкина.

СМП следует рассматривать как грузообразующий регион, а не как «новый Суэц», говорят специалисты. Увеличение грузопотока на арктическом маршруте связано именно с ростом объемов внутренних грузов, которые идут в порт Сабетта (порт, созданный специально под грузы проекта «Ямал СПГ» должен заработать в 2017-м одновременно с запуском первой линии завода по сжижению природного газа — прим. ИА REGNUM) и на другие объекты строительства на трассе СМП.

Напомним, что Северный морской путь (СМП) — это главная российская морская коммуникация в Арктике. СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина (от Карских ворот до бухты Провидения) — 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км). Обьемы перевозок по СМП за 2014 год выросли на 31,6% по сравнению с 2013 годом и составили 3,7 млн тонн.