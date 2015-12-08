Калининград, 8 декабря, 2015, 21:36 — ИА Регнум. По итогам ноября 2015 года глава Калининградской области Николай Цуканов занял 22-е место в губернаторском рейтинге «Медиалогии». В медиарейтинге глав Северо-Запада калининградский губернатор стал вторым, улучшив свои позиции сразу на 6 пунктов и уступив только руководителю Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

gov39.ru Калининградский губернатор Николай Цуканов у первой сваи, забитой в основание стадиона к ЧМ-2018

Авторы рейтинга отмечают, что внимание СМИ привлекли заявления Цуканова о заключении госэкспертизы на проект калининградского стадиона ЧМ-2018. Также СМИ сообщали, что Цуканов призвал руководителей региональных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий принять участие в подготовке программы по увеличению производства продукции. Помимо этого губернатор сообщил в микроблоге, что музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2016» пройдет в Светлогорске с 11 по 17 июля.

Медиарейтинг губернаторов составляется на основе мониторинга и анализа порядка 92 млн наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ и блогов.

Согласно рейтингу, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обошёл калининградского губернатора по числу сообщений, однако по медиаиндексу проиграл, поскольку медиаиндекс учитывает не только количественные показатели, но также качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении и другие параметры, например, заметность сообщения — кумулятивный параметр, учитывающий «рекламный эквивалент» публикации в зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.