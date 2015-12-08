Ереван, 8 декабря, 2015, 20:36 — ИА Регнум. 8 декабряв ходе заседания Совета Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Ереване было одобрено предоставление первого транша финансового кредита Армении и предварительная заявка Армении на предоставление инвестиционного кредита «Строительство водохранилища Мастара».

Администрация президента Армении У президента Армении

Совет фонда одобрил предоставление Армении первого транша финансового кредита ЕФСР в размере $100 млн. Предварительная заявка Армении на предоставление инвестиционного кредита из средств Фонда для финансирования проекта «Строительство водохранилища Мастара» одобрена в объеме $25,2 млн. Целью проекта является развитие ирригационной инфраструктуры и увеличение водообеспеченности орошаемых территорий в Армавирской области путем строительства резервуара и технической модернизации 2-х ассоциаций водопользователей. Подготовка проекта будет осуществляться на средства гранта Трастового фонда институционального развития стран Европы и Центральной Азии (ECAPDEV), финансируемого Российской Федерацией, в соответствии с процедурами Всемирного банка.

На заседании совета также рассматривались вопросы о предоставлении финансовых кредитов Беларуси и Таджикистану. По Беларуси принято решение доработать программу реформ. По Таджикистану принято решение предоставить кредит в размере $40 млн двумя равными траншами по $20 млн в 2016 и 2017 гг. при условии реализации мер политики по устранению искажений в механизме образования обменного курса.

Помимо рассмотрения перечисленных вопросов Совет ЕФСР также утвердил Порядок предоставления грантов государствам-участникам Фонда для поддержки ряда социальных направлений, таких как образование, здравоохранение, эффективность государственного управления, социальное обеспечение и защита, включая продовольственную безопасность.

До этого членов Совета Евразийского фонда стабилизации и развития принял президент Армении Серж Саргсян. В ходе встречи Саргсян выразил надежду, что первое ереванское заседание Совета фонда будет эффективым, а также предоставит участникам возможность познакомиться с Арменией, возможностями ее развития, нынешним экономическим состоянием. Саргсян отметил, что сотрудничество Армении с ЕФСР удачно развивается, приведя в качестве доказательства подписание сразу трех соглашений в 2015 году. Он выразил уверенность в том, что за счет финансирования со стороны ЕФСР в Армении будет возможно осуществить перспективные инвестиционные и инфраструктурные программы, что посодействует развитию важных отраслей экономики Армении.

Мастаринское водохранилище планируется построить объемом в 10,2 млн куб. м воды и высотой плотины в 30 м. В водохранилище будут собираться воды реки Мастара, а также свободные потоки на участке от Ахурянского водохранилища до Талинской оросительной системы. Водохранилище обеспечит орошение 4384 га орошаемых земель 6 общин региона Араратской долины.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере $8,5 млрд был учрежден 9 июня 2009 года правительствами стран-участников Евразийского банка развития. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности, и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства-участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами фонда.