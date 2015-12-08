Минск, 8 декабря, 2015, 20:31 — ИА Регнум. «В своей «лекции» Алексиевич ничего нового не сказала: открытого русофобства вроде бы и нет, но неприятный осадок всё же остался», — заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая речь лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Цитата из к/ф «Иисус из Назарета». реж Франко Дзеффирелли. 1977. Италия — Великобритания Иуда

В своей речи, произнесённой 7 декабря и поданной как «лекция», Светлана Алексиевич рассказала о том, что её прямо во время выступления окружали «сотни голосов», которые рассказывали разные истории. Она сообщила также о других симптомах своего тревожного состояния, о негативных впечатлениях от своей Родины, где «учили смерти». По словам Алексиевич, её умерший отец «до конца был верующим коммунистом», а её саму интересует «быт души». Она также привела ряд тенденциозно подобранных воспоминаний неназванных свидетелей о войне, в том числе о войне Советской Армии в Афганистане, чем давно снискала крайне негативное отношение к себе со стороны ветеранов и матерей советских воинов-интернационалистов. В заключительной части своего выступления Алексиевич перешла от критики коммунизма и впечатления о жизни в СССР к критике постсоветской России, снова сославшись на неких неудовлетворённых анонимов, которых она «слышала, когда ездила по России».

По мнению белорусского политолога, очередное публичное выступление Алексиевич было банальным и ожидаемо противоречивым. «Особенно в той части выступления, когда она, признав «своей» русскую культуру, заявила, что русский человек «не понимает свободу, ему нужен казак и плеть». А уж слова о том, что русский человек всегда хочет одного — «чтобы кто-то другой не стал богатым и богаче, чем он», и вовсе вызывает определенное недоумение, — сказал Радов. — Видимо госпожа Алексиевич очень плохо знает русскую историю и менталитет русских».

«В целом же речь Алексиевич оказалась пустой и безликой: старые клише и штампы, невнятные образы, слабая энергетика и такое знакомое отношение к России. Это в очередной раз доказывает, что Нобелевские награды в гуманитарной области сугубо политизированы», — уверен белорусский политолог.

«Награда Алексиевич — в одном ряду с наградами Обаме и Горбачёву. Ничего другого ей не светит», — резюмировал эксперт.