Ереван, 8 декабря, 2015, 19:54 — ИА Регнум. Посольство США в Армении распространило заявление в связи с прошедшим 6 декабря референдумом по конституционным реформам, где «выразило свое удовлетворение в связи с мирным проведением конституционного референдума 6 декабря, который был организован после открытых дебатов».

Photolure Бюллетень конституционного референдума в Армении

«Изменение системы управления, исходящее из новой конституции, является существенным. И тем не менее достоверные сообщения политических партий и беспартийных наблюдателей о нарушениях вызывают обеспокоенность и должны быть полноценно расследованы, чтобы убедить армянский народ, что результаты референдума легитимны», — говорится в сообщении.

«Мы призываем избирательную комиссии и правительство провести прозрачное расследование достоверных сообщений. Решение этих вопросов должно быть обеспечено сейчас, а также в ходе разработки нового Избирательного Кодекса, основываясь на предложениях БДИПЧ/ОБСЕ, чтобы обеспечить, чтобы результаты последующих выборов воспринимались армянским народом как легитимные и реально отражающие его волю», — заявляет посольство США в Армении.

Делегация ЕС в Армении также призывает власти Армении «провести полноценное расследование утверждений о фальсификациях, чтобы процесс референдума был достоверным». Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски подчеркнул, что делегация ЕС в Армении приняла к сведению предварительные итоги референдума и выраженную некоторыми оппозиционными лидерами и независимыми наблюдателями озабоченность.

Посол ЕС также подчеркнул, что Армения нуждается в принятии нового Избирательного кодекса, в соответствии с предложениями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, за год до следующего этапа очередных парламентских выборов.

Ранее наблюдатели ПАСЕ заявили, что относительно низкий уровень явки граждан на конституционном референдуме в Армении свидетельствует о том, что этот референдум был обусловлен политическими интересами, а не потребностью граждан.

Наблюдатели отметили, что референдум был воспринят многими гражданами как вотум доверия правительству, а не предложения по внесению изменений в Конституцию.

«Таким образом, основной гвоздь реформ — переход на парламентскую систему правления, был воспринят многими гражданами как средство или возможность для действующего президента остаться у власти после завершения второго и последнего срока», — говорится в заключении наблюдателей.

Что касается процесса голосования, делегация ПАСЕ назвала несколько проблем, многие из которых уже отмечены в предыдущих докладах Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, в частности: неточность избирательных списков, которые содержали имена людей, проживающих за пределами страны. Есть даже имена скончавшихся людей, что приводит к утверждениям, что под этими именами проводилось неоднократное голосование; заявления об организованных широкомасштабных взятках, случаи «карусели», а также случаи оказания давления на избирателей; злоупотребление административным ресурсов со стороны исполнительных органов; заявления об оказании давления и случаях подкупа членов избиркомов; пробелы в особенности ходе подсчёта голосов в территориальных избиркомах.

Делегация ПАСЕ призывала власти решить эти проблемы, чтобы обеспечить доверие к процессу голосования и к политике в целом для обеспечения демократического будущего Армении.

6 декабря в Армении состоялось голосование по референдуму по внесению изменений в Конституцию. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что 825 622 избирателей, то есть 63,35%, выступили за внесение изменений в Конституцию и изменение формы правления страны с президентской на парламентскую. Против высказались 421 593 человек, или 32,35% участников голосования.

Оппозиция заявила о массовых нарушениях в ходе голосования, и о намерении оспорить результаты референдума в ЦИК и в Конституционном суде.

Несмотря на жесткую оценку наблюдателей ПАСЕ, призывы международных структур и заявления оппозиции, власти ясно дали понять, что будут настаивать на том, что никаких серьёзных нарушений не зафиксировано, а те которые есть могли намеренно быть организованы оппозицией.

Так премьер-министр Армении Овик Абрамян посоветовал тем, у кого есть недовольства, жалобы обратится в соответствующие органы для пересчета. Он также отметил, что видеозаписи, на которых запечатлены многочисленные нарушения распространяются заинтересованными людьми, которые хотят очернить, бросить тень на результаты выборов и это не является каким-либо основанием. На уточняющий вопрос, смонтированы ли они, премьер-министр ответил, что да: «Я думаю, что они смонтированы, а если нет, то люди ответят за это. Есть различные разговоры, формулировки, давайте подождем, пусть люди проверят».

А спикер национального собрания Галуст Саакян и вовсе заявил, что фальсификации были организованы оппозицией для поддержания своего статуса.