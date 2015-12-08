Химки, Московская область, 8 декабря, 2015, 20:22 — ИА Регнум. Дальнобойщики, оккупировавшие парковку торгового центра «Мега» на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, не намерены прерывать акцию протеста и намереваются «стоять до победного», настаивая на отказе от системы «Платон» или введении моратория на ее использование. Сейчас владельцы 15 грузовых и 20 легковых автомобилей, заблокированных по периметрам парковки сотрудниками полиции, круглосуточно живут в своих машинах, питаются консервами и ждут помощи с горючим и провизией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста дальнобойщиков в подмосковных Химках

«У нас штук 12−15 грузовых машин, штук 20 легковых машин. Здесь также находятся много полиции и спецслужб. Охраняют нас тщательно и никого к нам не запускают больше. Кто успел — тот заехал. Все, больше грузовых машин не запускают. Мы собираемся находиться здесь до победы. Она заключается в отмене постановления правительства. На первое время — хотя бы мораторий», — заявил корреспонденту ИА REGNUM активист Кирилл.

Напомним, с 15 ноября за передвижение по федеральным трассам с автомобилей массой свыше 12 тонн взимается особый сбор через систему «Платон». До 1 марта 2016 года километр дороги оценивается в 1 рубль 53 копейки. Затем в течение двух лет — плата составит 3 рубля 6 копеек. Основной необходимостью внедрения платы власти называют износ дорог из-за калейности.

По словам дальнобойщиков, поддержать водителей в Химках решили жители столицы и Подмосковья, а также водители из разных регионов России: «Регионы представлены разные: Нижегородская область, Рязань, Кострома, Нижний Новгород, Москва Санкт-Петербург, Иваново и другие. Нам очень помогают и жители Москвы. Ведь мы здесь спим и живем. Они нам носят еду, топливо, что-то мы покупаем в магазинах. Мы изменили свое отношение к москвичам после этого».

По словам другого протестующего — дальнобойщика Дмитрия, водители проживают практически в полевых условиях уже пять дней. Тем не менее, он уверяет, что еды и топлива активистам должно хватить на весь период акции, так как они рассчитывают на помощь жителей: «Нам очень нужна поддержка, люди многие стали падать духом. Это не значит, что мы уедем. Мы будем здесь до победы. Нам приносят еду и топливо. Нам этого хватит, я думаю. Нам помогают многие».

Резонансную забастовку корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали и в областном парламенте. Так, по словам депутата Мособлдумы Кирилла Жигарева (ЛДПР), разрешить ситуацию может только при содействии федеральных властей, внедривших систему «Платон», а итоговое волевое решение должен принять президент России Владимир Путин.

«Изначально тема была правильная, но сейчас это еще дополнительный платеж. Если бы сумма была копеечная, то прошло бы спокойно, а тут платеж ощутимый. Логика возмущения проста. Если фура личная, то почему он должен платить за то, что он на ней ездит. Логика какая? Почему остальные водители легкового транспорта ничего не платят, а мы должны платить? Сейчас водители фур платят налог за машину, за пользование дорогами и еще «Платон» добавился. Вот и появился протест. Но все это приводит к коллапсу. Федеральная власть должна вмешаться. По честному тяжело сказать, как быть. Президент должен принять какое-то волевое решение, поскольку на федеральном уровне принято», — пояснил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон о снижении штрафов для дальнобойщиков, использующих систему «Платон». Почти в 100 раз снижены штрафы за неуплату. Теперь водителям грозит 5 тыс. рублей, повторное нарушение будет караться суммой 10 тыс. рублей.