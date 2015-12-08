Калининград, 8 декабря, 2015, 18:36 — ИА Регнум. Федеральный центр выделяет 17 млрд 754 млн рублей на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном сегодня, 8 декабря.

gov39.ru Калининградский губернатор Николай Цуканов на стройплощадке будущей арены

При этом в документе уточняется, что за счёт средств федерального и областного бюджета уже профинансированы проектные и изыскательные работы на сумму 523 млн руб. Также калининградский бюджет выделил 5 млн рублей на проведение госэкспертизы проектной документации, а застройщик оплатил работы по проведению публичного технологического аудита на сумму 1,1 млн рублей.

Таким образом суммарная стоимость главной футбольной арены Калининграда превысит 18 млрд рублей.

Напомним, в начале декабря стало известно, что госэкспертиза определила предельную стоимость возведения арены в размере 17,3 млрд рублей. Однако президент компании «Крокус Групп» Арас Агаларов, являющийся застройщиком стадиона, ранее заявлял, что если стоимость будет ниже с 17,5 млрд рублей, то «за меньшие деньги построить мы не сможем, поэтому откажемся».

ИА REGNUM напоминает, что накануне губернатор Николай Цуканов проинспектировал стройплощадку будущей спортивной арены. В данный момент генподрядчик увеличивает темпы строительных работ. Забито уже более 3 тысяч свай, что составляет 30% свайного поля под основание стадиона.

Как проинформировали строители, к началу весны планируется залить фундамент и приступить к монтажу металлических конструкций. В ближайшее время с учётом увеличения объёмов работ энергетики приступят к технологическому присоединению места будущего стадиона.