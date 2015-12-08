Чебоксары, 8 декабря, 2015, 18:16 — ИА Регнум. В Чувашии внесли изменения в республиканский бюджет 2015 года. Доходы казны увеличиваются в целом почти на 360 млн рублей, при этом собственные доходы скорректированы в сторону уменьшения. Соответствующее решение поддержали депутаты Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Главная тема сессии Госсовета — бюджет

В целом республиканский бюджет в сальдированной сумме увеличивается на 358,7 млн рублей (или на 1% к утвержденным показателям).

Согласно отчёту контрольно-счётной палаты Чувашии, собственные доходы отредактированы в сторону снижения на 297 млн рублей (или на 1,3% к плану). В том числе назначения по налоговым доходам в целом снижены на 783 млн рублей, из них НДФЛ уменьшается на 690,6 млн рублей (на 8,6%), налог на имущество — на 92,4 млн рублей (или на 2,8%). В то же время увеличиваются поступления по налогу на прибыль организаций (на 266 млн рублей, на 5,3%), акцизы на алкоголь (на 42 млн рублей, или на 11,3%) и нефтепродукты (на 185 млн рублей 12,4%), увеличиваются транспортный налог (на 131 млн рублей, или на 25%).

Безвозмездные поступления в сальдированной сумме увеличиваются на 655,68 млн рублей (или на 4,4%). В том числе 570,9 млн рублей направляются на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 205,4 млн рублей — на социальную поддержку граждан. При этом в этом году Чувашия не получит 285,1 млн федеральных рублей на моногород Канаш. «Не была осуществлена передача земельных участков поселения городу Канаш, чтобы полноценно реализовать проект по моногороду», — пояснила глава Минфина Чувашии Светлана Енилина.

Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 308,5 млн рублей. Глава КСП Татьяна Минина уточнила, чтоувеличиваются траты на национальную оборону (на 2,7 млн рублей), развитие национальной экономики (на 348 млн рублей), ЖКХ (на 522,5 млн рублей), охрану окружающей среды (на 4,1 млн рублей), образование (на 65,1 рублей), на развитие культуры (на 21,6 млн рублей), здравоохранения (на 181,2 млн рублей), физкультуры и спорта (на 17,1 млн рублей), а также на социальную политику (на 121,4 млн рублей).

В то же время на 1 млрд рублей сокращаются траты на общегосударственные вопросы. «Это были непрограммные расходы, предусмотренные на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, они все перераспределены: все пошли на инвестиционные расходы республики», — сообщила Минина. Есть ряд и других изменений.

С учетом вносимых корректировок доходы республиканского бюджета на 2015 год составят 37,115 млрд рублей, что на 11,2% (или на 3,747 млрд рублей) больше первоначально утвержденных плановых назначений. В том числе собственные доходы утверждены на уровне 21,708 млрд рублей. Расходы составят 40,965 млрд рублей — рост 11,3% (или 4,17 млрд рублей). Дефицит утверждён на уровне 3,85 млрд рублей, что составит 14,2% к собственным доходам.

Глава Минфина Чувашии Светлана Енилина, отвечая на вопросы, сообщила, что объём рыночных обязательств региона составляет 6,545 млрд рублей, или 30% от собственных доходов. Говоря о коммерческих кредитах для покрытия дефицита, министр сообщила, что действующих контрактов оформлено «уже на 16 млрд рублей». Министр также признала, что ситуация по сбору НДФЛ — худшая в Поволжье: отчасти это произошло из-за социальных и имущественных вычетов в размере 1,3 млрд рублей, по данному показателю Чувашия является лидером среди регионов Поволжья.

В ходе обсуждения критику высказал справоросс Олег Николаев, обратив внимание на «тенденцию уменьшения собственных доходов» за последние четыре года. В частности, по его словам, в этом году данный показатель уже снижали на 1 млрд рублей, сейчас — ещё на 297 млн рублей. В то время как в регионах РФ, по его словам, в среднем рост собственных доходов составил 5%. Говоря о замещении долговых обязательств бюджетными кредитами, чем так гордятся региональные власти, Олег Николаев напомнил, что «что это не эксклюзивная заслуга правительства Чувашской Республики, это общефедеральный тренд».

«И планирование бюджета с точки зрения параметров собственных доходов, и организация его реализации, на мой взгляд, оставляет, мягко говоря, желать лучшего», — сказал политик и высказал мнение, что это является показателем «эффективной деятельности правительства уменьшается», которая снижается «из года в год».

В ответ на критику глава комитета по социальной политике Петр Краснов заметил, что «мы приняли напряжённый бюджет», который имеет социальную направленность. Не разделил пессимизма оппозиции и Николай Николаев, напомнив, что фракция справороссов стабильно голосует против бюджета, но при этом «ни одного инвестиционного проекта не увидели», «пути решения» не были предложены. «Вопрос больше политический, чем экономический», — философски рассуждал с трибуны Олег Князькин, неожиданно заявив, что «критика конструктивная, но проголосовать надо «за».

Светлана Енилина добавила, что «изначально прогнозировали» падение собственных доходов, но в итоге вышли с ростом к уровню 2014 года. При этом доля собственных доходов в общем объеме поступлений растет: если в 2010 году она составляла 52,5%, то на 1 декабря 2015 года — 59%.

Во втором чтении за бюджет проголосовали 36 депутатов, четверо были против, ещё один воздержался.