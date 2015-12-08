Москва, 8 декабря, 2015, 18:10 — ИА Регнум. В Москве покажут русско-французский документальный фильм «Нормандия-Неман. Монолог».17 декабря в кинотеатре «Иллюзион» состоится творческая встреча с создателями фильма, где картину зрителям представит режиссёр Егор Климович.

Цитата из к/ф «Нормандия-Неман. Монолог». реж Егор Климович. 2015. Россия Нормандия-Неман

«Нормандия-Неман» стал международным документальным проектом, посвященным истории легендарной советско-французской эскадрильи. Съемки велись на территории трех государств — Россия, Белоруссия и Франция. В основе сюжета — монологи пилотов-героев знаменитого истребительного авиационного полка «Нормандия», мнения историков, воспоминания потомков. Выход ленты на большой экран приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Целью создателей фильма стал рассказ о дружбе советского и французского народов, привлечение вниманию зрителей к общей истории двух государств, а также воздаяние памяти пилотам — борцам за мир в воздухе.

Мировая премьера ленты Егора Климовича состоялась во Франции на III Кинофестивале российского кино в Ницце, где фильм стал обладателем Специального приза жюри. На творческой встрече режиссёра с французскими зрителями Климович сказал: «Это фильм о тех людях, благодаря которым мы можем собраться здесь, в этом зале. Это были великие люди, благодаря солидарности, любви и дружбе которых мы вместе». Сегодня картина приняла участие уже в пяти фестивалях в России и за рубежом и получила четыре награды.

По замыслу создателей «Нормандии-Неман», фильм направлен не только на широкое освещение подвига русско-французской эскадрильи, но имеет более широкие задачи: возрождение гражданской солидарности, сохранение культурных ценностей, патриотическое воспитание молодёжи. По словам режиссёра проект направлен на то, чтобы объединить людей разных возрастов, разных поколений — ветеранов, студентов, представителей культурной интеллигенции…, и сделать дни памяти о Великой Победе по-настоящему запоминающимися.

Справка ИА REGNUM :

Нормандия-Неман — французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны против войск блока нацистских стран на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.

В марте 1942 года для поддержки союзного государства Франция направила в СССР группу лётчиков и авиамехаников, из которых была сформирована авиационная эскадрилья и впоследствии полк, названный «Нормандия», в честь пострадавшей от немецкой оккупации французской провинции. Эскадрилья была укомплектована истребителями Як-1, Як-9 и Як-3 и имела в личном составе 72 добровольца из Франции и 17 советских авиамехаников.

Расширенный впоследствии ещё тремя эскадрильями — «Руан», «Гавр» и «Шербур», полк «Нормандия» успешно воевал на фронтах Второй мировой войны: он принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944-м, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии. Лётчики совершили 5240 боевых вылетов, одержав в итоге более 300 побед и повредив более 80 немецких самолётов. За время ведения боевых действий потери полка составили 42 лётчика.

28 ноября 1944 года за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман, приказом Сталина полку было присвоено почётное наименование «Неманский». С тех пор он стал называться «Нормандия-Неман».

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