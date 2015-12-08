Эйндховен, Нидерланды, 9 декабря, 2015, 00:49 — ИА Регнум. Результаты шестого тура (в скобках указано итоговое место команды в группе, 1-е и 2-е места проходят в плей-офф Лиги чемпионов, 3-е место играет весной в Лиге Европы, 4-е место заканчивает выступления в еврокубках 2015−2016).

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Группа A

ПСЖ (2) — «Шахтёр» (3) 2:0

«Реал» (1) — «Мальмё» (4) 8:0

Группа B

«Вольфсбург» (1) — «Манчестер Юнайтед» (3) 3:2

ПСВ (3) — ЦСКА (4) 2:1

Группа C

«Галатасарай» (3) — «Астана» (4) 1:1

«Бенфика» (2) — «Атлетико» (1) 1:2

Группа D

«Манчестер Сити» (1) — «Боруссия Мёнхенгладбах» (4) 4:2

«Севилья» (3) — «Юветнтус» (2) 1:0