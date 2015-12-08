Калуга, 8 декабря, 2015, 15:45 — ИА Регнум. 195 новых случаев заражения ВИЧ — инфекцией выявлено в 2015 году в Калужской области. Территории повышенного риска — это северные районы области — Боровский, Жуковский и город Обнинск. Вместе с тем, зараженность населения Калужской области ВИЧ в 2,8 раза ниже общероссийского показателя. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом шла сегодня, 8 декабря, на заседании по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Участники встречи обсудили ход реализации профилактических проектов по ВИЧ/СПИД среди работающего населения

Участники встречи обсудили перспективы развития социального партнерства и ход реализации профилактических проектов по ВИЧ/СПИД среди работающего населения региона.

Так, в настоящее время в Калужской области более 60% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции — среди работающего населения. Поэтому профилактика данного заболевания в сфере труда является одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств.

Для работающего населения региона проводятся тематические массовые акции, ведется информирование через СМИ, работают анонимные кабинеты. На телефоны «горячей линии» поступает более 1500 обращений в год.

В прошлом году стартовал межведомственный долгосрочный проект «Просвещение ВИЧ/СПИД в сфере труда в 2014—2016 годах». Его цели — снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди работающих, выработка у них мотивации на проведение добровольного обследования, повышение толерантного отношения к живущим с ВИЧ. За это время в рамках проекта проведено свыше 140 мероприятий на 60 предприятиях региона, проинформировано более пяти тысяч работников, проконсультировано около шестисот человек.