Киев, 8 декабря, 2015, 15:41 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, на Украину с официальном визитом прибыл вице-президент США Джо Байден. В связи с этим в соцсетях появилось два фото, на одном — мужчина в деловом костюме снимает флаг Украины, на следующим — на его месте уже висит американский флаг. Об инциденте также сообщает nbnews.com.ua.

Цитата из х/ф «Мстители». Реж. Джосс Уидон. 2012. США На колени! Ну разве так не проще?

В Twitter в подписи к снимкам один из пользователей выразил свое мнение таким образом:"Когда #нерабы к приезду Байдена с флагштока у Рады сняли украинский флаг и повесили американский». Эту запись «ретвитнул» в свой Twitter-аккаунт председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Другие пользователи, комментируя твит, пишут:

«#неРабы они такие, если приезд Байдена неизбежен — меняй флаг. Триколоры тоже, наверное, лежат, на всякий случай», — отметил Леха.

После увиденной фотографии в социальных сетях даже появилась такая шутка: «Порошенко: «Киевская улица научила меня одному: если приезд Байдена неизбежен — меняй флаг первым!»

Также американский журналист Грехам Филипс по поводу выступления Джо Байдена в Верховной раде Украины и его высказываниях не без иронии отметил: «Россия должна вернуть Крым» — Джо Байден на стендап камеди тура Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Джо Байден посетит Украину с 8 по 9 декабря. Во время визита американский политик должен был выступить с речью в Верховной раде, побеседовать с президентом Украины Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком, также запланирована встреча с мэром Киева Виталием Кличко и представителями общественных организаций.