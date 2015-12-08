Калуга, 8 декабря, 2015, 15:40 — ИА Регнум. 182 преступления коррупционной направленности выявлены правоохранительными органами Калужской области за 11 месяцев 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 декабря, в прокуратуре области, из них — по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») зарегистрировано 32 преступления, по ст. 291 УК РФ («Дача взятки») — 53 преступления.

Фото пресс-службы прокуратуры Калужской области

Принятые меры гражданско-правового характера позволили истребовать имущество, добытое в результате совершения коррупционных преступлений, на сумму свыше 12 млн рублей, отметили в пресс-службе.

На встрече с представителями средств массовой информации прокурор области Александр Гулягин озвучил результаты расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, проводимой работы по предупреждению фактов неправомерного служебного поведения работников прокуратуры.

Он отметил, что при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции органами прокуратуры калужского региона в 2015 году выявлено более 3 тысяч нарушений закона, в целях устранения которых опротестовано 540 нормативных правовых актов, по представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 740 должностных лиц, прокурорами инициировано привлечение к административной ответственности 40 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 36 уголовных дел, в том числе о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

На брифинге также прозвучала информация о том, что сегодня, по материалам прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников городской управы Калуги, которые построили добротную дорогу к дому одного из родственников своего коллеги. Дорога обошлась в более 5 млн рублей, взятых из казны областногно центра.