Киев, 8 декабря, 2015, 15:44 — ИА Регнум. Первое в истории Украины выступление американского вице-президента в парламенте страны меньше всего порадовало украинские спецслужбы. Им работы привалило. За несколько часов до визита заокеанского гостя под Радой начали «наводить шорох», при этом особо не привлекая внимания. Например, скромная девочка с рюкзаком за плечами — вылитая студентка — прогуливалась по двору парламента и тихо щупом проверяла все околопарламентские клумбы. Бомб так и не нашла.

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Из-за саперов не пустили и близко к парламенту даже мобильные кофейни. И уж тут-то журналисты чуть не взбунтовались. В кулуары Рады — не пускают. На балкон в ложе прессы пропустили избранных операторов центральных СМИ, предварительно тщательно обыскав. Остальным предоставили выбор: или искать себе развлечение в коридоре на третьем этаже парламента, или пойти дышать свежим воздухом на улицу. Оба варианта проигрышные — ни в буфет, ни к кофейням так пробиться и не удалось.

Опасения парламентской охраны понятны. Свеж в памяти теракт 31 августа, когда все начиналось с парламентских дискуссий и митингов под Радой, а закончилось применением боевых гранат и смертью четырех нацгвардейцев. Тогда в парламенте голосовали в первом чтении проект изменений в Конституцию. Собственно, о нем должен был говорить и Байден.

А акций протеста хватало и сегодня. От Майдана к парламенту прошло шествие «свободовцев», «Правого сектора» и их соратников. В руках — украинские флаги, националистические черно-красные стяги и плакаты: «Яценяку на гилляку», «Байден, не верь им».

То есть протестующие пришли требовать отставки украинского премьера. По слухам, широко распространенным в украинской околополитической тусовке, именно Байдену предстоит решить судьбу Арсения Петровича. Вот бывшие соратники и стараются.

«Мы хотим донести позицию вице-президенту США Джо Байдену, что общество Украины сегодня измучилось от мародерства Яценюка над украинским народом. Мы требуем остановить издевательства, отправить в отставку правительство Яценюка, произвести перезагрузку в украинском государстве и начать внедрять какие-то реформы. Мы пришли сюда, что проявить свою позицию», — рассказал представитель «Свободы» Михаил Головко.

Правда, число силовиков перевесило даже количество митингующих. Спецназ, Нацгвардия, саперные расчеты.

Но американский гость задерживался, и депутаты, не мудрствуя лукаво, решили заняться текущими вопросами. Тем более что нечасто в парламентском зале есть такая явка, как сегодня, а попиариться перед камерами в кулуарах не получится — журналистов все не пускают. Пришлось работать. Создали иновещание, поговорили о соцзащите военных, и тут один из выступающих с трибуны умолк на полуслове — в парламентский зал зашли президент Украины Петр Порошенко и гость из США Джо Байден.

Его встретили аплодисментами.

Улыбнувшись и взмахнув рукой, Джо Байден «поехал» к парламентской трибуне. А там как раз красовался плакат с призывом «Свободу Надежде Савченко».

С первых слов стало ясно, что Джо Байден решил продемонстрировать украинским депутатом «олдскул» американских публичных выступлений. Тем более что эмоциональную связь с ними он сразу наладил, заявив — давление на Россию продолжится, а США никогда не признают «аннексию Крыма».

«Мы поддерживаем стратегию противостояния Европы против тактики запугивания России, а именно укрепление НАТО и повышение энергобезопасности и поддержки экономики. Нужно продолжать оказывать давление, пока Россия не выполнит Минские соглашения. Хотя достигнута некоторая эскалация конфликта, нельзя снять санкции, пока Россия не выполнит все требования. США говорят, что никогда-никогда-никогда не признают попытки России оккупировать Крым», — сказал Байден.

Зал встретил эти слова стоя, овациями. А широко известный депутат Антон Геращенко практически в онлайн-режиме похвастался в Facebook, что это именно он первым встал поаплодировать Байдену. А уже за ним — встали все остальные депутаты.

«Правда и Соединённые Штаты с нами! Мы победим!» — восторженно подчеркнул политик.

А Байден тем временем продолжал. Пообещал Украине дальнейшую финансовую помощь, сказал о санкциях против России. Но на этом для Верховной рады приятные слова закончились.

Щедро делясь отсылками к американской гражданской войне, Байден обратился к жителям Донбасса. А украинские политики о них предпочитают не говорить. Американский вице-президент призвал Донбасс «объединиться с Украиной» в стремлении к реформам и заявил о необходимости проведения выборов на территориях ДНР и ЛНР. Кстати сказать, эти его слова президент Украины Петр Порошенко воспринял с весьма недовольным лицом.

«Я также хочу обратиться к народу Донбасса… альтернативой того, о чем я сказал, это продолжать жить под сепаратистскими, бандитскими преступниками, которые отказываются от гуманитарной помощи, не допускают к себе такие организации, как «Врачи без границ». Это не будущее, которое хотят люди, украинцы для своих детей, поэтому необходима полная имплементация Минских договоренностей. Провести действительно свободные, справедливые выборы, самое, что беспокоит Кремль больше всего. Это не только ваша территория, также ваш успех их пугает. Когда состоятся свободные выборы и люди решат, я уверен, что они решат остаться в составе Украины, что они украинцы в первую очередь, именно это пугает Россию, пугает Путина», — сказал Байден.

В зале особого энтузиазма не видно.

Следующий удар по Раде — Киев все же должен закончить Конституционную реформу. Иначе не видать европейского будущего. «Конечно, это сложно. Огромное давление будет на вас. Это не подрыв суверенитета. Это очень важно для будущего Украины в Европе», — подчеркнул гость.

Постоянно подчеркивая, что Украина — независимая и суверенная страна, Байден, тем не менее, продолжил диктовать условия. Бюджет должен соответствовать соглашениям с МВФ. С коррупцией нужно на самом деле бороться — такой коррупции, как на Украине, нет ни в одной демократии мира. Напомнил про неудачи первого Майдана.

Но почему-то подчеркнуто представитель Белого дома назвал ситуацию на Украине «экспериментом».

«Все следят за вами. Если вы не выполните, если этот эксперимент провалится, я действительно не преувеличиваю, почти все люди мира вас поддерживают, потому что так много зависит от того, добьетесь вы успеха или нет», — сказал Байден

Речь Байдена была очень экспрессивной. Журналисты даже оценили — так вещать и без бумажки. Но на самом деле вице-президент США выступал с полноценным суфлером — прямо как Барак Обама в ООН.

Когда Байден закончил говорить, аплодисменты долго не смолкали. Политик развернулся и вышел в сопровождении президента и спикера. Но узнать оценку депутатов выступления Байдена сразу не удалось — «барин» удалился беседовать с Владимиром Гройсманом, и меры безопасности в Раде продлили — до его полного отъезда.