Якутск, 8 декабря, 2015, 15:39 — ИА Регнум. Парламентарии Якутии просят при раздаче бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке не затрагивать участки, которые являются местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Специально созданная межведомственная рабочая группа в ближайшее время разработает поправки в Федеральный закон, и после утверждения на региональном уровне они будут направлены в Госдуму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Кононов Депутаты Якутии против того, чтобы под бесплатную раздачу попали земли коренных малочисленных народов Севера

На XVIII очередном пленарном заседании 14 октября 2015 года народные депутаты Республики Саха (Якутия) утвердили постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) «Об организации работы по проекту федерального закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому распоряжением правительства Якутии создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений к вышеуказанному проекту федерального закона под председательством первого вице-премьера правительства республики Петра Алексеева.

На днях в парламенте Якутии состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством председателя постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева.

Межведомственная рабочая группа будет работать над предложениями Якутии в проект федерального закона «Об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому гражданину Российской Федерации на основании его заявления однократно может быть предоставлен земельный участок, расположенный на территории Дальневосточного федерального округа, находящийся в государственной или муниципальной собственности, свободный от прав третьих лиц. Предоставляя земельные участки, инициаторы законопроекта привлекают россиян на постоянное жительство в субъекты Дальневосточного федерального округа.

Согласно федеральному законопроекту, предоставляемый участок должен отвечать трём условиям: во-первых, он должен быть расположен на расстоянии более 10 км от границ населённого пункта с численностью населения более 50 000 человек, либо на расстоянии более 20 км от границ населённого пункта с численностью 300 000 человек, либо в границах сельского поселения; во-вторых, площадь земельного участка не должна превышать 1 гектар; в-третьих, земельный участок не должен быть изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии с пунктами 4,5 и 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ (однако это правило не применяется при предоставлении земельного участка из состава земель лесного фонда, за исключением земель, на которых располагаются защитные леса). Земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование сроком на пять лет. По истечении 5 лет гражданин имеет право по своему выбору получить участок в аренду или безвозмездно в собственность в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ, при условии, что в указанный период земельный участок использовался гражданином в соответствии с установленными законом условиями. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 мая 2016 года.

К предоставлению земель на Дальнем Востоке население страны проявляет живой интерес, и в данное время по всей России на разных площадках начались обсуждения законопроекта.

В Общественной палате Российской Федерации 1 декабря состоялось обсуждение данного законопроекта в режиме «нулевого чтения», в котором в режиме онлайн из зала заседаний Ил Тумэна приняла участие председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва. В своём выступлении парламентарий указала на особый статус территорий традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятельности и земель национального административно-территориального образования, являющихся местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, и предложила не раздавать их для реализации закона «о бесплатном дальневосточном гектаре».

Владимир Прокопьев подчеркнул, что сроки подготовки предложений в законопроект достаточно сжатые: 10 декабря они должны быть рассмотрены на расширенном заседании постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Проект постановления парламента республики по данному вопросу будет рассмотрен на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) 17−18 декабря 2015 года, утверждённые предложения будут направлены в Государственную думу.