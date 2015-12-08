Ханты-Мансийск, 8 декабря, 2015, 15:41 — ИА Регнум. Окружное бюро КПРФ в ХМАО будет распущено по решению ЦК партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе югорского комитета партии.

Эдгар Дега. Упавший жокей. 1898

«Мы ждем на данный момент сам документ решения, — информирует пресс-секретарь югорских коммунистов. — Ротация, перевыборы в бюро — это рабочий момент и ничего сверхъестестественного в этом нет. В бюро входят семь ведущих коммунистов округа — первый, второй секретарь, лидеры территориальных отделений — всего семь человек. На данный момент создана рабочая группа, готовится конференция местного отделения, которая выберет новое окружное бюро».

Рабочую группу на время отчетно-выборного периода возглавит депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Симагин.

Напомним, в ЦК партии неоднозначно восприняли поступок депутата от КПРФ в думе ХМАО Ивана Левченко, который на сентябрьских выборах губернатора региона не проголосовал за своего однопартийца Алексея Савинцева.

И отнюдь не плюсом к имиджу партии в минувших выборах был «помидорный скандал» первого секретаря окружного КПРФ, на тот момент депутата думы ХМАО Виктора Валеева, который учинил конфликт с продавщицей овощей, уроженкой Чечни из-за замерзших овощей в 2013 году. Верховный суд в 2014 отклонил кассацию коммуниста Виктора Валеева, которого нижестоящие суды приговорили в феврале 2014 года к выплате штрафа в 40 тыс. рублей. Но заплатил депутат всего 3,3 тысячи, так как его амнистировали в связи с юбилеем Конституции РФ. Как следствие — региональные парламентарии лишили его мандата и исключили из своих кругов. Но ряды партии Виктор Валеев не покинул, оставшись первым секретарем.

Предвыборный скандал в рядах югорских коммунистов также связан с Виктором Валеевым, отказавшимся оплачивать труд, по его мнению, нерадивого сотрудника. Бывший заведующий отделом агитации и пропаганды окружного отделения КПРФ Артем Тюфтяев, который занимался наполнением сайта югорских коммунистов, выиграл суд как незаконно оформленный и таким же образом уволенный работник. Апелляцию окружных коммунистов в ноябре этого года суд оставил без удовлетворения.

Отметим, что неординарные поступки совершают не только ведущие коммунисты ХМАО. Как передают «Новости Югры», в середине ноября, перед принятием бюджетов всех уровней, депутат от ЛДПР думы Урая Леонард Насибуллин обратился в администрацию города с заявлением, в котором проинформировал власти муниципалитета о поступившем в партию распоряжении от лидера партии Владимира Жириновского. Дескать, он обязывает депутатов от ЛДПР во всех субъектах Федерации при рассмотрении вопросов, связанных с принятием бюджета, голосовать исключительно «против». Фактически предав внутрипартийные установки широкой огласке. Руководитель фракции ЛДПР в думе Югры Евгений Марков прокомментировал вопросы СМИ о том, как это может повлиять на партию простым ответом: «Ну, мы это переживем. Ничего страшного в этом я не вижу». Также от заверил, что на внутрипартийный раскол, чье-то исключение из рядов ЛДПР, данная ситуация никак не повлияет. Несмотря на серьезный внутрипартийный раскол, югорские «справедливороссы» также считают нецелесообразным что-то резко менять в преддверии выборов различных уровней. Хотя, как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне сентябрьских выборов 2015 региональное отделение «Справедливой России» в ХМАО-Югре отличилось массовым выходом из партийных рядов практически целой ячейки в Нефтеюганске, куда входило более сотни «справедливороссов».