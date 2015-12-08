Москва, 8 декабря, 2015, 15:09 — ИА Регнум. Сильных морозов в новогоднюю ночь в Москве не ожидается. Об этом, как передают «Вести.Ru», рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

mota.ru Новогодняя ночь

«Более точный прогноз будет известен за 2 недели, — говорит он. — Однако с некоторой долей вероятности могу сказать, что в новогоднюю ночь будет прохладно, но сильные морозы не ударят».

Вильфанд добавил, что во второй декаде декабря температурный режим существенно не изменится. Температура будет колебаться от — 1 до — 10 градусов.

«Ветер ослабеет, ночные и дневные температуры будут отрицательными, но резких похолоданий не прогнозируется», — добавил глава Гидрометцентра.

По его словам, после 15 декабря жителей столичного региона порадует небольшой снег.

«К началу третьей декады, в пятой пятидневке декабря снег покроет московскую землю», — уточнил Вильфанд.